Fortuna verkauft Tickets für virtuelles Spiel

16.03.2020, 16:13 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Bis zum 2. April werden in der Bundesliga und in der 2. Liga keine Spiele stattfinden. Das beschloss die DFL am Montag auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Auch der 27. Spieltag, der zwischen dem 20. und dem 22. März angesetzt war, entfällt damit. Wegen der folgenden Länderspielpause geht die Ligaunterbrechung vorerst bis zum 2. April. Am 30. März soll beraten werden, ob der Spielbetrieb, dann wieder aufgenommen werden kann.

Bei Fortuna Köln steht wie im gesamten Deutschen Fussball der Spielbetrieb wegen des Coronavirus seit dem Wochenende still. Durch die Einstellung des Spielbetriebs stehen gerade kleinere Vereine nun vor finanzielle Schwierigkeiten. Die Fortuna setzt dabei auf die Hilfe ihrer treuen Fans und hat sich eine besondere Maßnahme überlegt, um die Vereinskasse wieder aufzufüllen.

Auf seiner Website verkauft der Verein Tickets für ein virtuelles Spiel der Fortuna. "Durch die Partie sollen möglichst wegfallende Einnahmen kompensiert, der Spielbetrieb und Arbeitsplätze gesichert werden. Wir hoffen mit dieser Aktion auf ein ausverkauftes Haus", heißt es in der Mitteilung.

Das war knapp. Im Spiel gegen Hertha BSC brach sich Abwehrspieler Rafael Czichos einen Halswirbel. Nun bestätigt der operierende Arzt in der Dokumentations-Serie "24/7 FC", dass diese Verletzung auch zu einer Querschnittslähmung hätte führen können. Bei der Untersuchung des 29-Jährigen sei schnell klar geworden, dass die Halswirbelsäule an einer Stelle zerrissen wurde. "Das war verdammt viel Glück! Da gibt es auch Querschnittslähmungen – bei so einer Situation, wenn das auseinander reißt", so der Arzt. Neben den vielen negativen Nachrichten rund um das Coronavirus kann sich der 1. FC Köln also auch über gute Neuigkeiten freuen.

Auf Instagram haben die Kölner Haie ihrem Spieler Maxi Glötzl zu seinem 18. Geburtstag gratuliert. Da schließen wir uns gerne an!

Um seine Fans auch in Zeiten von Spielausfällen zu unterhalten und auf den neuesten Stand zu bringen, hat sich der 1. FC Köln ein besonderes Ersatzprogramm im Netz überlegt. Auf Twitter teilte der Bundesligist pünktlich zum eigentlich geplanten Anpfiff der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 ein animiertes Bild des Kölner Kickers Kingsley Ehizibue. Gelangweilt drückt der 24 Jahre alte Verteidiger auf eine Fernbedienung.

Am heutigen Montag findet der DFL-Krisengipfel statt. Horst Heldt und Alexander Wehrle vertreten den 1. FC Köln. Die Frage ist, wie es mit der Bundesliga weitergehen soll. "Jeder muss sich seine Gedanken machen, damit wir eine Diskussionsgrundlage haben. Alle sollten mit einer Meinung in diesen Austausch gehen", sagt Heldt im Interview mit "Express". Er gehe außerdem davon aus, dass man zumindest eine kurzfristige Lösung finde. Vieles hänge aber von der UEFA ab.

Kein Spielbetrieb, drei spielfreie Tage und ein Corona-Test für Timo Horn: So sahen die vergangenen Tage für den 1. FC Köln aus. Nachdem Horn jedoch negativ getestet worden ist, geht es wieder voran. Der FC will den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen – aber nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dienstag soll sich die Mannschaft Informationen vom "General-Anzeiger" zufolge am Geißbock treffen.

