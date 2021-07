Trainingsstart in Köln

Baumgart lässt die FC-Profis zwei Stunden schwitzen

Die Mannschaft des 1. FC Köln hat die erste Trainingseinheit unter Steffen Baumgart absolviert. Der neue Trainer forderte von den Spielern gleich zu Beginn einiges ab. Doch einige Leistungsträger fehlten auf dem Platz.

Rund anderthalb Stunden vor dem offiziellen Trainingsstart stand Steffen Baumgart mit seinem neuen Trainerteam bereits auf den Plätzen sechs und sieben am Geißbockheim in Köln. Der neue FC-Trainer legte am Montagmorgen selbst Hand an, stellte Tore auf, zog Linien und kümmerte sich um die korrekte Positionierung der Stangen.

Um 11 Uhr konnten die 250 zugelassenen Zuschauer schließlich auch die Mannschaft begrüßen: 33 Spieler standen zum Trainingsauftakt auf dem Rasen, darunter auch acht Nachwuchskräfte sowie die vier Neuzugänge Marvin Schwäbe, Timo Hübers, Dejan Ljubicic und Mark Uth. Auch Co-Trainer René Wagner, den Baumgart aus Paderborn mitgebracht hat, sowie Torwarttrainer Uwe Gospodarek leiteten gemeinsam mit dem Rostocker ihre erste Einheit.



Trainer Steffen Baumgart: Er leitete sein erstes Training. (Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa)



Trotz der üppigen Kadergröße standen aber längst nicht alle Spieler, die beim FC unter Vertrag stehen, auch auf dem Platz. Ondrej Duda, Ellyes Skhiri und Louis Schaub weilen nach ihren Länderspieleinsätzen noch im verlängerten Urlaub. Jorge Meré reist aus privaten Gründen erst am Montag aus Spanien nach Köln und wird zunächst die Leistungsdiagnostik nachholen, ehe er gegen Ende der Woche ins Training einsteigen kann.



Zudem trainierte Sebastian Andersson wegen seinen Kniebeschwerden nur individuell. Der Schwede soll erst in den nächsten Tagen wieder ans Team herangeführt werden. Wie fit Andersson aber wirklich noch einmal wird, ist unklar. Ein zuletzt spekuliertes Karriereende hat der 29-jährige nun zwar dementiert. In einem Interview mit dem "Kicker" konnte der Angreifer aber nicht versprechen, dass seine körperliche Fitness wieder "wie früher" werde.



FC arbeitet an Lösung mit Marcel Risse



Darüber hinaus fehlten am Montag auch Marcel Risse und Joao Queiros. Queiros, das portugiesische Millionen-Missverständnis von 2017 (kam für drei Millionen Euro aus Braga, noch ohne Profi-Einsatz) soll bei der U21 trainieren, weilte jedoch trotz Trainingsbeginn noch im Urlaub. Risse hingegen wurden von den Kölnern freigestellt, um seine Zukunft zu klären. Für den endgültigen Wechsel zu Viktoria Köln fehlt nur noch die Einigung über die Höhe der Abfindung für das letzte Vertragsjahr beim FC. Geschäftsführer Alexander Wehrle zeigte sich am Rande der ersten Trainingseinheit jedoch zuversichtlich, zeitnah eine Lösung präsentieren zu können.



Baumgart gibt die Richtung vor



Auf dem Platz erfüllte derweil Steffen Baumgart die in ihn gesetzten Erwartungen. Während der zahlreichen Kleinfeldspiele gab der Trainer immer wieder lautstarke Ansagen und forderte vor allem Laufarbeit und Intensität von seinen Spielern. "Ich achte vor allem darauf, dass sich die Jungs bewegen", erklärte Baumgart hinterher. "Die taktischen Sachen kommen nach und nach. Die Jungs sollen erstmal Fußball spielen."



Mit dem, was seine Spieler geliefert hatten, zeigte sich der neue FC-Coach zufrieden. "Die Jungs haben gut mitgemacht. Aber ich glaube, das ist normal bei der ersten Einheit. Mal sehen, ob sie nach 20 Trainings immer noch so gut mitmachen", sagte Baumgart mit einem Augenzwinkern.



Salih Özcan und Vincent Koziello beim ersten Training: Der Trainer forderte von den Spielern gleich zu Beginn Bewegung. (Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa)



Am Dienstag und Mittwoch wird der Trainer jeweils zwei Mal auf den Platz bitten. Am Donnerstag gibt es eine Einheit, die "aber so anstrengend wird wie zwei", versprach Baumgart. Am Freitag und Samstag folgen schließlich die ersten Testspiele gegen Fortuna Köln und den MSV Duisburg.



Höger und Clemens halten sich beim FC fit



Zwei alte Bekannte gab es derweil noch nach der Einheit zu sehen: Als die Profis am Montagmittag das Trainingsgelände verlassen hatten, kamen Marco Höger und Christian Clemens auf den Platz. Das Duo wird sich in den kommenden Wochen bei der U21 des 1. FC Köln fit halten, bis sie einen neuen Verein gefunden haben.



Högers Vertrag beim FC lief Ende Juni aus. Christian Clemens ist nach einem halben Jahr bei Darmstadt 98 ebenfalls ohne neuen Klub.