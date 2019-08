Wiederholungstäter geschnappt

Polizisten in Köln angegriffen und bespuckt

27.08.2019, 17:46 Uhr | cf, t-online.de

Bei einer Polizeikontrolle in Köln hat ein 34-Jähriger mehrere Beamte attackiert. Es stellte sich heraus: Der Mann war kein Unbekannter.

In Köln soll am Montagabend ein 34-Jähriger mehrere Polizisten mit Faustschlägen und Tritten attackiert haben. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann zuvor bei einer Personenkontrolle im Bürgerpark Kalk geflohen. Als die Beamten ihn gegen 23 Uhr in der Barcelona-Allee entdeckten, wurde der Mann aggressiv und griff sie an. Ein Polizist wurde dabei verletzt. Daraufhin nahmen sie ihn im Streifenwagen mit. Dort soll er die Polizisten bespuckt haben.



Später erkannten Beamte im Polizeipräsidium den Angreifer wieder. Er war gerade einmal 45 Minuten zuvor aus der Zelle entlassen worden, meldete die Polizei.

Zweiter Fluchtversuch endete im Bürgerpark

In Köln-Kalk war das aber nicht der einzige Fall. Am Dienstagmorgen fahndete die Polizei nach einem Mann, der ebenfalls vor einer Personenkontrolle geflohen sein soll. Auf seiner Flucht soll er noch eine Polizistin umgerammt haben.









Im Bürgerpark schnappten die Beamten den 25-Jährigen, der zuvor ein Steakmesser weggeworfen haben soll. Der Mann soll sich trotz gefesselter Hände immer wieder aufgebäumt und die Polizisten beleidigt haben, hieß es. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille.