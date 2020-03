Über 800 Infizierte

Dritter Todesfall durch Coronavirus in Köln

23.03.2020, 08:22 Uhr | t-online.de

In Köln ist ein 90-Jähriger an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Er ist damit das dritte Todesopfer in der Stadt. Die Zahl der Infizierten stieg erneut.

Das Coronavirus breitet sich auch in Köln weiter aus. Nun ist ein 90-jähriger Mann an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Wie die Stadt mitteilte, habe der Mann "Grunderkrankungen" gehabt und ist am Sonntag in einem Krankenhaus verstorben. Damit ist er der dritte Todesfall, der in der Stadt mit dem Coronavirus in Zusammenhang steht.

Auch die Zahl der bestätigten Corona-Fälle hat über das Wochenende wieder zugenommen. So sind mit Stand Sonntagnachmittag 817 Fälle bestätigt. 24 von ihnen befinden sich in Krankenhäusern zur Behandlung. Einen Tag zuvor waren es insgesamt 773 bestätigte Coronavirus-Fälle.

Kölner halten sich an Vorschriften

Bei der Stadt beobachtet man derweil laut Mitteilung, dass sich die Kölner an die Corona-Verordnungen halten würden. "Die von der Stadt Köln in den letzten Tagen getroffenen Maßnahmen scheinen dazu zu führen, dass sich immer weniger Menschen auf den Straßen und Plätzen aufhalten", sagte Stadtdirektor Stephan Keller, der auch Leiter des Krisenstabs ist.

Auch Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) ist mit der Entwicklung bisher zufrieden, betont aber auch: "Die Tendenz zeigt in die richtige Richtung. Wenn wir die gewünschte Wirkung erzielen wollen, dass dadurch nachhaltig Infektionsketten durchbrochen werden, darf die Reduzierung sozialer Kontakte aber nicht nachlassen."