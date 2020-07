Tierschützer füllen Kölner Brunnen mit Fake-Blut

View this post on Instagram

⁣BLOOD on your hands! BLUT an euren Händen! ⠀ ⠀ Wer am Wochenende in der Kölner Innenstadt unterwegs war, fand sie vielerorts blutrot vor.⠀ ⠀ Mit dieser symbolischen Aktion werfen die Aktivist:innen der Regierung vor, dass sie Blut an Ihren Händen haben durch Verbrechen gegen das Tierwohl, die Ausbeutung von Menschen und die Zerstörung von Lebensgrundlagen in der industriellen Massentierhaltung.⠀ ⠀ Somit fordern sie einen von der Regierung eingeleiteten Systemwandel hin zu einem gerechten pflanzenbasierten Ernährungssystem, der nicht zuletzt auch vor zukünftigen Pandemien schützt!⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #WeiterSoWarGestern #WirGegenTierindustrie #TierindustrieAbschaffen⠀ #VerhindereZukünftigePandemien⠀ #TiereBlutenFürMenschlicheGier