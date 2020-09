Neue Heimat in Museum

Wurstbude aus "Tatort" verabschiedet sich von Köln

25.09.2020, 10:03 Uhr | dpa

Die aus dem Kölner "Tatort" bekannte Wurstbude hat ihren letzten Tag am Rheinauhafen in Köln verbracht. Eine neue Heimat findet sie in einem Museum in der Eifel.

Aus für die Wurstbude am Kölner Rheinaufhafen, die durch den Kölner Tatort bekannt geworden ist: Am Donnerstag ist die "Wurstbraterei" aus Köln ins LVR-Freilichtmuseum Kommern gebracht worden.



Als Stammbude der Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) hatte der Imbisswagen bundesweite Prominenz erlangt. Im Juli hatte der Betreiber angekündigt seine "Wurstbraterei" zu schließen, weil es keinen Nachfolger gebe.

Die Bude stand 13 Jahre lang am Kölner Rheinauhafen. Für die Dreharbeiten wurde sie jeweils auf die andere Rheinseite geschafft - mit dem Dom im Hintergrund.