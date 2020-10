Keyless-Go-System ausgetrickst

Wertvoller Porsche 911 GT3 in Köln-Ossendorf gestohlen

13.10.2020, 14:12 Uhr | t-online

Ein Porsche 911 GT 3 steht in einem Autohaus: Das wertvolle Auto wurde einem Mann in Köln gestohlen. (Quelle: Polizei Köln)

Die Täter kamen in der Nacht und überlisteten offenbar das Keyless-Go-System des wertvollen Wagens: In Köln-Ossendorf ist ein Porsche 911 GT3 gestohlen worden. Nun sucht die Polizei dringend Zeugen.

Nach dem Diebstahl eines Porsche 911 GT3 in Köln-Ossendorf fahndet die Polizei nach den mutmaßlichen Autodieben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stellte ein "Berechtiger", wie es im Polizeibericht heißt, den Porsche am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr in der Käthe-Paulus-Straße in Ossendorf ab.

Gegen 9 Uhr bemerkte der Eigentümer den Diebstahl den Wagens. Nach ersten Ermittlungen der Polizei machten sich die Diebe einen vermeintlichen Komfort des teuren Wagens zu Nutze: Sie überlisteten demnach vermutlich die schlüssellose Entriegelung, um das Fahrzeug zu stehlen.

Bei sogenannten Keyloss-Go-Systemen können Autos gestartet werden, wenn sich der dazugehörige Schlüssel in der Nähe befindet, wenn sie deren Funksignale abfangen. Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang, die Autoschlüssel in speziellen Schutzhüllen oder Blechdosen aufzubewahren. Neue Modelle des gestohlenen Fahrzeugs starten bei Preisen um die 150.000 Euro.