Entschärfung am Mittwoch

Weltkriegsbombe in Köln-Lindenthal entdeckt – Uniklinik betroffen

20.10.2020, 15:37 Uhr | t-online, ags

In Köln ist eine Bombe entdeckt worden. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wird am Mittwoch entschärft. Dies hat Auswirkungen auf den Betrieb der Uniklinik.

Am Dienstag ist eine Weltkriegsbombe in Köln-Lindenthal gefunden worden. Wie die Stadt mitteilte, kann der Blindgänger erst am Mittwoch entschärft werden. Grund dafür ist der hohe Aufwand bei der Evakuierung. Teile des Uniklinikums sowie 1.100 Anwohner befinden sich laut einem Sprecher der Stadt Köln im Sperrbereich. Die Zone befindet sich in einem Radius von 300 Metern rund um den Fundort in der Robert-Koch-Straße 20.

Am Mittwoch soll laut Angaben der Stadt die Evakuierung der Bewohner ab 9 Uhr stattfinden. Aktuell werden Informationszettel an die Bewohner und Gewerbetreibende verteilt. Darin stehen Angaben zum Ablauf und die Anlaufstelle am Apostel-Gymnasium, Biggestraße 2, 50931 Köln-Lindenthal. Außerdem müssen Betroffene den Auskunftsbogen ausgefüllt wieder mitbringen, damit ein Corona-konformer Betrieb der Anlaufstelle gewährleistet werden kann.

Wie viele Klinikmitarbeiter und Patienten den Gefahrenbereich verlassen müssen, wird derzeit noch ermittelt. Fest steht nur, dass die Frauenklinik (mit Geburtsstation), Zahnklinik und Klinik für Orthopädie der Uniklinik sowie das Krankenhaus Weyertal betroffen sind, jedoch nicht das Bettenhaus.

Bei der Bombe soll es sich um eine englische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg handeln.