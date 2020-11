Köln

Lastwagenfahrer nach Unfall eingeklemmt: A3 gesperrt

06.11.2020, 13:00 Uhr | dpa

Feuerwehrleute stehen nach einem Unfall auf der Autobahn 3 (A3) an einem Lkw-Wrack. Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 bei Köln sind am Freitag zwei Lastwagenfahrer in ihren Führerhäusern eingeklemmt worden. Foto: Thomas Banneyer/dpa (Quelle: dpa)

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 bei Köln sind am Freitag zwei Lastwagenfahrer in ihren Führerhäusern eingeklemmt worden. Wie schwer sie verletzt wurden, war zunächst unklar, hieß es von der Polizei. Feuerwehrleute waren demnach am Mittag noch damit beschäftigt, die Eingeklemmten zu befreien. Die A3 in Richtung Oberhausen wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein Lkw-Fahrer kurz vor der Anschlussstelle Köln-Dellbrück verkehrsbedingt stark abgebremst. Zwei nachfolgende Lastwagen fuhren dann jeweils aufeinander auf.