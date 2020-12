Polizei fahndet

Mercedes rammt Fahrradfahrer und flüchtet

16.12.2020, 15:17 Uhr | t-online

Die Polizei in Köln sucht nach dem Fahrer eines Mercedes, der einen Radfahrer angefahren und sich dann einfach vom Unfallort entfernt haben soll, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Nach einem Unfall am Dienstagabend in Köln, bei der ein Radfahrer verletzt worden ist, sucht die Polizei den Fahrer eines schwarzen Mercedes. Dieser soll den 32.jährigen Radfahrer in Köln-Höhenberg auf der Frankfurter Straße hinter dem Kreuzungsbereich Vingster Ring/Nohlenweg in Höhe der Kleingartenanlage erfasst haben.

Doch anstatt sich um den schwer verletzten Radfahrer zu kümmern, fuhr das Auto einfach in Richtung Höhenberg davon. Passanten kümmetren sich um den Radfahrer, bis ein Krankenwagen eintraf. Nun bittet die Polizei Zeugen, die etwas gesehen haben, sich bei der Polizei zu melden.