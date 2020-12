"Licht an. Jahr aus."

Köln will größtes Lichterfeuerwerk der Welt an Silvester

18.12.2020, 07:45 Uhr | t-online

Köln bei Nacht: In der Silvesternacht wird es in der Stadt am Rhein ruhiger zu sich gehen. (Quelle: onw-images/Marius Bulling/Archivbild/imago images)

In diesem Jahr wird die Silvesternacht in Köln eine besondere. Es wird weder Feiernde auf der Straße noch ein Feuerwerk geben. Doch die Stadt hat sich eine Alternative überlegt.

Die Stadt Köln plant für Silvester eine besondere Aktion: "Licht an. Jahr aus". Um 0 Uhr sollen alle Kölnerinnen und Kölner gemeinsam ein Lichterfeuerwerk veranstalten – das größte der Welt. Denn in diesem Jahr "strahlt Kölle von drinnen", erklärt die Stadt. Auf Raketen und Böller soll in diesem Jahr verzichtet werden.

"Pünktlich um 0 Uhr zum Jahreswechsel werden die Lichter der Kölner Haushalte angeschaltet, die Lichter sollen für fünf Minuten hin und wieder aufleuchten. Die Stadt wird damit zum Leuchten gebracht", erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung. Damit es ganz bunt wird, können Fenster beklebt und bemalt werden. Auch die städtischen Kindergärten unterstützen die Aktion und basteln Fensterschmuck. Ab dem 18. Dezember wird die Aktion auf "silvester.koeln" oder in den sozialen Medien unter dem Hashtag #silvesterfenster erklärt.



"2020 hat uns viel abverlangt. Wir haben auf Kontakte, Feiern und damit auf unsere Geselligkeit verzichtet. Aber wir haben durchgehalten, weil wir zusammenhalten. Und genau das wollen wir am letzten Tag des Jahres der ganzen Welt zeigen! In Köln braucht es kein Feuerwerk und kein Böllern, um dieses Jahr hinter uns zu lassen. In Köln sind wir bunt und kreativ!", erklärt OB Henriette Reker.