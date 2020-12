Erinnerung an Einwilligungen

Köln bereitet sich auf Corona-Impfstart vor

26.12.2020, 10:05 Uhr | t-online

Auch in Köln soll es ab dem 27. Dezember mit den Impfungen gegen das Coronavirus losgehen. Die älteren Bewohner können als erstes eine Impfung bekommen – dabei müssen die Interessenten einiges beachten.

Köln will ab dem 27. Dezember mit der Impfung gegen Covid-19 beginnen. Zunächst steht die Impfung jedoch nur Pflegeheimen und dessen Bewohnern sowie Personal zur Verfügung, wie die Stadt mitteilte. Die pflegebedürftigen Menschen in den Heimen gelten als besonders schützenswerte Gruppe. Weitere Impfungen sollen folgen: "Am 28. Dezember kommen dann rund 3.100 Proben nach Köln und das Gleiche auch nochmal am 30. Dezember, um dann am jeweils nächsten Tag zu impfen", sagte Gesundheitsamt-Sprecher Gerhard Wiesmüller im Radio Köln.

Die Pflegeheimbewohner und die Mitarbeiter der Einrichtungen sollen schnellstmöglich mit dem Impfstoff versorgt werden, heißt es von der Stadt. Dazu müssen die Betroffenen beziehungsweise ihre Angehörigen und Betreuer gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) eine Einwilligung erteilen.



Die erforderlichen Unterlagen liegen den Heimen vor. "Nur mit einer zeitnahen Einwilligung ist sichergestellt, dass alle verfügbaren Impfdosen entsprechend in den Heimen verimpft werden können", mahnt die Stadt.