Impfstart in der Stadt

92-Jährige als erste Kölnerin geimpft – "eine tolle Sache"

27.12.2020, 15:14 Uhr | dpa

Auch in Köln erhalten am Sonntag die ersten Bewohner die Corona-Schutzimpfung. Eine 92-Jährige aus einem Pflegeheim war die erste Kölnerin, die eine Impfung bekam.

In Köln haben am Sonntag die Corona-Schutzimpfungen in den Heimen begonnen. Der Impfstoff war erst am Samstag aus Belgien in das geheime Zentrallager des Landes Nordrhein-Westfalen gebracht worden. Dort sollte er portioniert werden, um am Sonntag dann direkt zu den einzelnen Einrichtungen in ganz Nordrhein-Westfalen gebracht zu werden.



Gertrud Vogel, eine 92-jährige Pflegeheimbewohnerin des Seniorenzentrums Riehl, wurde als erste Kölnerin gegen das Coronavirus mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft.

"Das ist eine tolle Sache", sagte sie am Sonntag bei einem Pressetermin und fügte hinzu: "Ich hoffe, dass viele Menschen sich impfen lassen." Sie ist Bewohnerin einer Pflegeeinrichtung der Sozial-Betriebe-Köln.

Nach Angaben der Sozial-Betriebe-Köln sollten am Sonntag 130 Heimbewohner und 50 Pflegekräfte geimpft werden. Der Impfstoff sei am Morgen geliefert worden. Alles habe ohne Probleme funktioniert, wie Geschäftsführerin Gabriele Patzke schilderte. "Wir hoffen, dass es bald zu einer neuen Normalität kommen kann", unterstrich sie.