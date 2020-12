Einsatz in Bilderstöckchen

Mann bricht nach Streit vor Supermarkt zusammen

30.12.2020, 08:58 Uhr | t-online

Einkäufer im Supermarkt (Symbolbild): In Köln ist ein Streit an der Kasse eines Discounters eskaliert. (Quelle: Geisser/imago images)

Eine Auseinandersetzung vor einem Discounter in Köln endete für einen Mann im Krankenhaus. Nach einem Handgemenge ist er zusammengebrochen.

In Köln-Bilderstöckchen hat es am Montagnachmittag eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vor einem Supermarkt gegeben. Ein 53-Jähriger brach dabei zusammen und musste reanimiert werden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 14.30 Uhr. Der 53-Jährige und ein 56-Jährigen sind laut Zeugenaussagen vor dem Supermarkt aneinander geraten. Der verbale Konflikt an der Kasse sei zu einem "heftigen Handgemenge eskaliert" und nach draußen verlagert worden.

Nachdem Passanten die zwei Männer trennten, sei der 56-Jährige weggegangen. Der 53-Jährige verlor dann wohl das Bewusstsein. Streifenpolizisten führten bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte Reanimationsmaßnahmen durch. Man gehe von einem internistischen Notfall aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.