Nach längerer Suche

Vermisste Kölnerin unverletzt aufgefunden

13.01.2021, 07:12 Uhr | dpa, t-online

In Köln galt eine 35-jährige Mutter seit Wochen als vermisst. Die Polizei wendete sich mit einer Fahndung an die Öffentlichkeit – denn sie vermutete, dass die Frau getötet worden sein könnte. Doch nun gibt es Entwarnung.



Nach dem Verschwinden einer Frau in Köln hat sich die Polizei am Dienstag mit einer Fahndung an die Öffentlichkeit gewandt, weil sie ein Tötungsdelikt für möglich gehalten hatte. Denn die 35-Jährige wurde seit Ende Dezember vermisst, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Doch nun gab die Behörde Entwarnung. Ermittler der Mordkommission hätten die Gesuchte nach einem Hinweis aufgefunden. Sie befinde sich freiwillig an einem sicheren Ort. Die Fahndung werde deswegen zurückgenommen.

Die 35-Jährige war zuletzt am Morgen des 29. Dezember 2020 gesehen worden und hatte laut erster Mitteilung an diesem Tag ihren zwölf Jahre alten Sohn in der Wohnung zurückgelassen. Deswegen wurde nach ihr gesucht. Zu den Hintergründen ihres Verschwindens teilte die Polizei nichts mit. Auch weitere Details nannte die Behörde nicht.