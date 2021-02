Warnung des Wetterdiensts

Glatteis in NRW führt zu mehreren Unfällen

01.02.2021, 08:42 Uhr | t-online

Die Straßen in Nordrhein-Westfalen sind am Montagmorgen teilweise sehr glatt. In der Nacht haben sich bereits mehrere Unfälle ereignet.

Am Montagmorgen sind die Straßen in Nordrhein-Westfalen stellenweise sehr glatt. Während in Köln mit einigen Grad über Null große Gefahrenstellen eher unwahrscheinlich sind, sieht dies im Bergland und in exponierten Bereichen außerhalb der Innenstädte ganz anders aus. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger".

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Teile von Nordrhein-Westfalen am Montagvormittag vor leichtem Schneefall und überfrierender Nässe.

In der Nacht haben sich mehrere Unfälle auf der A1 ereignet, wie der WDR berichtet. Bei Euskirchen war es demnach spiegelglatt. Außerdem gab es einen glättebedingten Unfall auf der A44 auf der Strecke von Dortmund in Richtung Kassel. Dort kommt es zwischen Büren und Kreuz Wünnenberg-Haaren zu mehreren Kilometern Stau.