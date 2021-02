Keine Einsätze

Polizei verzeichnet zum Karnevalsauftakt "Null-Lage"

11.02.2021, 19:46 Uhr | Frank Christiansen, dpa

Keine Schnapsleichen, keine Schlägereien, keine Stürze: Der Auftakt des Straßenkarnevals ist in den rheinischen Hochburgen scheinbar komplett ausgefallen.



Wegen der Corona-Pandemie ist der Auftakt des Karnevals dieses Jahr ausgefallen. Daran hielten sich offenbar auch die meisten Jecken in den Hochburgen Köln, Düsseldorf und Bonn. "Die Stadt ist wie ausgestorben. Ruhiger als an einem Sonntagmorgen", sagte ein Polizeisprecher in Düsseldorf: "Wir haben nichts mit Helau, nicht einmal ein paar vereinzelte Narren – schade, aber vernünftig."

"Hier ist eher weniger los als an einem normalen Donnerstag", sagte ein Polizeisprecher in Köln. "Wir haben hier eine sogenannte Null-Lage." Auch von der Bonner Polizei hieß es: "Es konnten keine karnevalistischen Aktivitäten festgestellt werden". Und weiter: "Wir hatten nichts."

Weiberfastnacht in Köln sonst problematisch

Auch die Feuerwehr, die am Donnerstag zum "Twittergewitter" aufgerufen hatte, verbrachte allem Anschein nach in Nordrhein-Westfalen einen außergewöhnlich ruhigen Tag. Vereinzelt bereiteten Eiszapfen oder Dachlawinen den Rettern leichtes Kopfzerbrechen, nirgendwo aber hatten sie es mit außer Rand und Band geratenen Narren zu tun.

Die Appelle zu pandemischer Vorsicht waren offenbar trotz prächtigen Sonnenscheins auf fruchtbaren Boden gefallen. Normalerweise gilt Weiberfastnacht in Köln als der problematischste Karnevalstag – in normalen Jahren strömen dann Hunderttausende Touristen in die Stadt. Diesmal ist es in Köln während der Karnevalstage im gesamten Stadtgebiet verboten, Alkohol im öffentlichen Raum zu trinken.