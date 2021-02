Neuer Standort

Weltweit größtes transportables Riesenrad kehrt nach Köln zurück

19.02.2021, 08:00 Uhr | t-online

Nachdem es pandemiebedingt im Dezember abgebaut werden musste, kehrt das 55 Meter hohe Riesenrad nun nach Köln an einen neuen Standort zurück.

Im vergangenen Jahr sorgte das Riesenrad am Schokoladenmuseum für schöne Momente im gelegentlich trüben Corona-Alltag. Doch dann musste es aufgrund der Corona-Restriktionen Anfang Dezember abgebaut werden. Ursprünglich sollte es bis Januar am Rheinauhafen stehen bleiben. Nun kehrt das 55 Meter hohe Rad zurück nach Köln.

Der neue Standort soll die Wiese vor dem Kölner Zoo gegenüber der Rheinseilbahn werden. Das bestätigte Zoo-Vorstand Christopher Landsberg dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Wir befinden uns aber noch in abschließenden Gesprächen", wird Landsberg zitiert.

Mit 55 Metern Höhe das größte transportable Riesenrad der Welt

Wann es dort aufgebaut wird, ist noch nicht klar. Der vorläufige Plan sieht vor, das Rad nach dem derzeitigen Corona-Lockdown für zunächst drei Monate stehen zu lassen.



Das Riesenrad der Bonner Schaustellerfirma Kipp & Sohn gilt mit seinen rund 300 Tonnen Gewicht und 55 Metern Höhe als das größte transportable Riesenrad der Welt. In ihm hängen 42 Gondeln, in denen insgesamt bis zu 252 Menschen Platz finden. Im vergangenen August zeigte sich Oberbürgermeisterin Henriette Reker offen dafür, in Köln dauerhaft ein Riesenrad aufzustellen.