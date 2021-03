3.000 Teilnehmer

Kölner Innenstadt am Freitag wegen Klimaaktivisten dicht

19.03.2021, 10:07 Uhr | t-online

Ein Schild bei einer Klima-Demo (Archivbild): In Köln finden am Freitag mehrere Kundgebungen statt. (Quelle: Future Image/imago images)

Am Freitag wollen in Köln Klimaaktivisten auf die Straße gehen – das hat erhebliche Folgen für den Verkehr in der Innenstadt. Die Polizei gibt einen Überblick.

In der Kölner Innenstadt wollen sich am Freitag mehrere Tausend Menschen zu Kundgebungen unter dem Motto "Klimagerechtigkeit" versammeln. Die Veranstalter erwarten laut Angaben der Polizei bis zu 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dabei warnt die Polizei vor massiven Beeinträchtigungen im Straßenverkehrs ab 8 Uhr.



Bereits morgens wird sie Straßen und Flächen für die Anreise der Demo-Teilnehmenden sowie für die Kundgebungen sperren. "Es ist mit erheblichen Verkehrsstörungen im gesamten links- und rechtsrheinischen Innenstadtbereich zu rechnen", heißt es in einer Mitteilung.

Überblick über die betroffenen Straßen und Plätze

Die Polizei hat den Kundgebungen bestimmte Standorte zugeteilt. Diese sind: Platzfläche Heumarkt und Umfahrung Heumarkt, Komödienstraße, Neumarkt, Hohenzollernring im Bereich Ecke Rudolfplatz bis Flandrische Straße und im Bereich Ecke Magnusstraße bis Bismarckstraße sowie am Kaiser-Wilhelm-Ring.



Diese Orte weichen von den beantragten Flächen durch die Veranstalter ab, heißt es. Allerdings wäre sonst der "komplette Innenstadtverkehr vorhersehbar zum Erliegen gekommen". Dennoch appelliert die Polizei, am Freitag möglichst nicht mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren und stattdessen auf die öffentlichen Verkehrsmittel auszuweichen.