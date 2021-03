Nach Missbrauchsgutachten

"Ruf der Kirche wurde höher bewertet als das Leid der Opfer"

23.03.2021, 10:59 Uhr | Stefan Rahmann, dpa, AFP

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat sich ausführlich zu dem vergangene Woche veröffentlichten Missbrauchsgutachten geäußert. Für die Entschädigung stellt das Erzbistum fünf Millionen Euro zur Verfügung.

Bei einer Pressekonferenz im Maternushaus hat sich der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki ausführlich zu der Untersuchung zum Umgang mit sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln geäußert. Weitere Konsequenzen wurden angekündigt.

Das unabhängige Gutachten habe die Verantwortlichen genannt – zu deren Vergehen fand der Erzbischof klare Worte: "Der Ruf der Kirche wurde höher bewertet als das Leid der Opfer. Generell fehlte es an Mitgefühl." Betroffenen sei häufig noch nicht einmal zugehört worden.

"Betroffene haben sich lange nicht einmal getraut, etwas anzuzeigen, weil sie fürchteten, ihnen würde nicht einmal Glauben geschenkt." Hinzu sei Chaos in der Verwaltung gekommen. Woelki sprach von "systembedingten Vertuschungen". "Das alles hat Leben zerstört." Woelki wandte sich direkt an die Betroffenen: "Ich will und ich werde zuhören. Ich möchte mich zuwenden." Woelki bot ihnen ein persönliches Gespräch an. Er könne aber auch gut verstehen, wenn sich das jemand nicht wünsche.

Auf Kritik, dass die Namen der Verantwortlichen lange bekannt gewesen seien und spätestens seit der MHG-Studie im Jahr 2018 doch alle Fragen geklärt seien, antwortete Woelki: "Wir leben in einem Rechtsstaat. Nur Richter dürfen urteilen. Wir haben alle Akten und die beiden Gutachen an die Staatsanwaltschaft gegeben."

Woelki berichtete zudem von Gesprächen mit den Bischöfen Ansgar Puff und Dominikus Schwaderlapp sowie dem Offizial Günter Assenmacher, die er nach Veröffentlichung des Gutachtens freigestellt hatte. Diese seien "sehr unterschiedlich" verlaufen.

Fünf Millionen Euro für die Opfer

Generalvikar Markus Hofmann kündigte kurzfristig umsetzbare Schritte und komplexere Veränderungen an, die Zeit benötigten. Das Gutachten habe aufgezeigt, wo das Bistum schlecht aufgestellt sei. "Der deutlichen und harschen Kritik stellen wir uns." Die Umsetzung der Gercke-Vorschläge sei keine Frage des ob, sondern eine Frage des wie.

Fünf Millionen Euro stünden für die Entschädigung der Opfer zur Verfügung. Das Geld stamme nicht aus Kirchensteuermitteln, sondern aus einem Fond aus freiwilligen Abgaben von Klerikern in den vergangenen Jahren. Eine Million Euro gehe in einen Solidaritätsfonds für Betroffene, die in Klöstern missbraucht wurden. Beschuldigte Kleriker sollen intensiver kontrolliert werden, Ergebnisse von Gesprächen besser dokumentiert.

Vorrangiges Ziel sei die Vermeidung von Taten. Würden Auflagen nicht beachtet, käme ein Strafverfahren in Betracht. Taten würden straf- und kirchenrechtlich unnachgiebig verfolgt. Die Interventionsstelle werde zudem gestärkt. Auch sie werde sich gegebenenfalls an die Staatsanwaltschaft wenden. Bisher seien dort drei Personen tätig, eine weitere Stelle werde hinzukommen.

"Wäre besser gewesen, wenn ich es getan hätte"

Zuvor hatte sich Kardinal Woelki zum Fall des Priesters O., bei dem er selbst in die Kritik geraten war, geäußert: "Ich weiß, dass ich da pflichtgemäß gehandelt habe. Ich habe aber nicht alles Mögliche getan. Ich hätte nicht nach Rom melden müssen, aber ich hätte es tun können und tun sollen. Es wäre besser gewesen, wenn ich es getan hätte."

Woelki berichtete zudem von einer "unendliche Geschichte" von den Vergehen eines Priesters in den 90ern. 2011 sei der Fall verjährt gewesen. Die Glaubenskongregation habe entschieden, dass der pädophile Priester wieder tätig sein könne. Als neue Anschuldigungen eingegangen seien, habe Woelki den Priester suspendiert. Das hätte er früher tun müssen, so der Kardinal. "Ich weiß, ich habe nicht gegen das Recht verstoßen. Aber ich frage, ob ich gerade mit Blick auf diesen Fall das Richtige getan. Das beschäftigt mich und lässt mich zweifeln. Das ist ein beschämendens Beispiel für meine persönliche Unzulänglichkeit."

Mehrere Geistliche bereits beurlaubt

Das Gutachten war vergangenen Donnerstag veröffentlicht worden und hatte ergeben, dass aufgrund der noch verfügbaren Akten im Erzbistum Köln zwischen 1975 und 2018 insgesamt 314 Personen – meist Jungen unter 14 Jahren – Opfer von sexualisierter Gewalt geworden waren. Der Gutachter Björn Gercke stellte fest, "dass sich Jahrzehnte offenbar niemand getraut hat, solche Fälle zur Anzeige zu bringen".

Die Aktenführung des größten deutschen Bistums wurde als äußerst mangelhaft kritisiert. Mehreren Verantwortungsträgern des Erzbistums warf Gutachter Gercke Pflichtverletzungen vor, so etwa dem früheren Personalchef und heutigen Hamburger Erzbischof Stefan Heße und dem 2017 gestorbenen Kardinal Joachim Meisner.

Unmittelbar nach der Vorstellung des Gutachtens hatte Kardinal Woelki, der selbst nicht belastet wurde, den Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp und den Kirchenrichter Günter Assenmacher beurlaubt. Noch am selben Tag bat Erzbischof Heße den Papst um seine Entlassung. Am nächsten Tag wurde zudem der Kölner Weihbischof Ansgar Puff auf eigenen Wunsch von Woelki beurlaubt.

Eigener Rücktritt ausgeschlossen

Seinen Rücktritt hatte Woelki bereits im Vorfeld ausgeschlossen: "Indem ich im Amt bleibe, übernehme ich Verantwortung für das, was ich in Köln begonnen habe: die schonungslose Aufklärung", sagte Woelki der "Zeit". Der Erzbischof kündigte die Einberufung einer unabhängigen Aufarbeitungskommission an.

Auf die Frage, ob er sein Amt zur Verfügung stellen wolle, entgegnete der Erzbischof: "Nein! Was wäre mit einem Rücktritt gewonnen? Das wäre der einfachere Weg." Er sehe sich als Erzbischof "hier weiter in der Pflicht – deshalb bleibe ich im Amt", sagte Woelki.

Zur Frage nach weiteren Konsequenzen sagte er der "Zeit": "Eine der Konsequenzen wird sein, dass die Führung von Personalakten fälschungssicher werden muss." Daran arbeite das Bistum schon seit einiger Zeit. "Sowohl Personalakten als auch Interventionsakten werden in ein elektronisches Kontrollsystem eingespeist werden, damit künftig kein Material, das Bistumsmitarbeiter belastet, mehr manipuliert oder vernichtet werden kann."