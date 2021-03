"Querdenken" in Innenstadt

Demo-Samstag in Köln – Polizei muss dazwischengehen

27.03.2021, 16:02 Uhr | Von Daniel Rottländer, t-online

In Köln waren am Samstag mehrere Demonstrationen angemeldet, darunter ein Autokorso der "Querdenker". Die Polizei hatte Verkehrsstörungen angekündigt. Wie ist die Lage in der Innenstadt?

Gleich mehrere Demos waren am Samstag in Köln angemeldet, darunter auch ein Autokorso der "Querdenker". t-online berichtet aus der Kölner Innenstadt.

Auf dem Rudolfplatz rechnete die Polizei zunächst mit bis zu 70 Demonstranten von "Querdenken". Ein ursprünglich angemeldeter Marsch vom Rudolfplatz zur Deutzer Werft wurde aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht genehmigt. Die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Ein versuchter Marsch vom Dom zum Rudolfplatz wurde von der Polizei unterbunden. 150 Personalien wurden aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher gegenüber t-online.

Die Anmelderin der Demo, deren Name von der Polizeipressestelle nicht genannt wurde, ist jedoch als Leiterin des Protests nicht genehmigt. Gegen sie laufe ein Verfahren, weil sie Polizisten bei einer Kontrolle als SS bezeichnet haben soll.

Ab 15 Uhr füllte sich der Platz: Nicht alle Teilnehmenden trugen Masken und hielten sich nach t-online-Beobachtungen an die Abstandsregeln. Das Ordnungsamt war anwesend und versuchte zu sanktionieren. Die Stimmung war zunächst relativ friedlich. Der Protestort wurde gegen 15.30 Uhr abgesperrt da die Zahl der Teilnehmenden die 70 Personen-Marke erreicht hatte. Die Demonstranten sangen zu Gitarrenmusik und gegen Impfungen und Covid-19. Manche trugen Masken mit "RKI lügt"-Aufschrift.



Rund herum kamen viele Schaulustige und Gegendemonstranten dazu. Die Sprechchöre der Gegendemonstranten skandierten: "Nazis Raus" und "Wir impfen euch alle". Einer aus dem Lager der Gegendemonstranten sagte zu t-online: "Wir da sind um zu verhindern, dass die Querdenker weiterhin indirekt Menschen töten".

Polizei zwischen zwei Demo-Zügen: Damit die einen nicht auf die anderen treffen, hat sich die Polizei dazwischen gestellt. (Quelle: Daniel Rottländer/imago images)



In einer Situation sind Corona-Politik-Gegner mit einigen der Gegendemonstranten aneinander geraten. Die Polizei ging dazwischen. Was genau vorgefallen war, war zunächst unklar. Mit der Presse reden wollte von den "Querdenkern" kaum jemand. Ein Frau sagte im Vorbeilaufen: "Ich bin hier um gegen diesen unterdrückerischen Staat zu demonstrieren".

Auto-Protest losgerollt

Der Autokorso der "Querdenker" sollte in der Zeit von 14 bis 18 Uhr durch das Rechtsrheinische fahren. Seit kurz nach 14 Uhr waren erste Fahrzeuge mit Lautsprechern bereits auf den Ringen unterwegs. Die Impfungen seien ein "Hoax" und Corona sei nur dafür da, um die Reichen und Mächtigen reicher und mächtiger zu machen.