Im Zug von Köln nach Solingen

Betrunkener Mann greift Frauen mit Reizgas an

29.03.2021, 14:22 Uhr | t-online

Polizeibeamte am Bahnhof (Symbolbild): In Opladen hat die Polizei einen 41-Jährigen festgenommen, der im Zug drei Frauen mit Reizgas besprüht haben soll. (Quelle: Future Image/imago images)

Ein betrunkener Mann soll in einem Regionalzug in Leverkusen drei Frauen mit Reizgas angesprüht haben – die Polizei sucht deswegen nun Geschädigte und Zeugen.

Am späten Samstagabend wurde die Bundespolizei alarmiert, weil ein Mann in der Regionalbahn von Köln Richtung Solingen Mitreisende mit einem Tierabwehrspray angegriffen haben soll. Am Bahnhof Opladen nahmen Beamte der Landespolizei einen 41-Jährigen fest, der für die Angriffe verantwortlich gewesen sein soll. Drei Frauen soll er angesprüht haben, diese seien jedoch bereits in Leverkusen-Schlebusch ausgestiegen.

Der betrunkene Mann gab an, er habe den Frauen "die Augen waschen wollen", schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Die Beamten nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Er wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Die Bundespolizei sucht jetzt nach den Geschädigten, die nicht mehr in Leverkusen gefunden wurden sowie nach weiteren Zeugen der Tat.