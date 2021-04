Dreister Diebstahl

Container im Wert von 170.000 Euro von Friedhof gestohlen

25.04.2021, 12:04 Uhr | t-online

Die Polizei Köln sucht nach dreisten Dieben: Vom Friedhofsgelände im Stadtteil Mülheim sind zwei Großcontainer verschwunden. Sie sollen einen hohen Sachwert gehabt haben.

Vom Friedhofsgelände in Köln-Mülheim sind Ende März zwei Großcontainer mit angebauter Kranvorrichtung gestohlen worden. Das teilte die Polizei Köln am Sonntag mit und sucht nun dringend nach Zeugen des Diebstahls – sowie nach Hinweisen zum Verbleib der Container.

Laut Angaben der Polizei waren die Container der Stadt Köln im Zeitraum vom 24. bis 26. März von der Kompostieranlage der Bruder-Klaus-Siedlung verschwunden. Die Container sollen rund 170.000 Euro wert sein.

Hinweise nimmt die Polizei Köln per Telefon unter 0221 229 0 oder per Mail an die Adresse poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.