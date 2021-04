In der eigenen Wohnung

"Teppich-Betrüger" stehlen Rentner mehrere Zehntausend Euro

29.04.2021, 19:47 Uhr | t-online

Mit einem Trick haben zwei Männer einen Rentner um seine Ersparnisse gebracht. Sie gaben vor, ihm einen Teppich schenken zu wollen.

Sogenannte "Teppich-Betrüger" haben in Köln mehrere Zehntausend Euro Bargeld eines Seniors erbeutet. Gegen 14 Uhr klingelten zwei Männer bei dem 88-Jährigen in der Graudenzstraße. Unter dem Vorwand ihm einen Teppich schenken zu wollen, gelangten sie in die Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen sollen die zwei Verdächtigen den Kölner im Wohnzimmer in ein Gespräch verwickelt haben, während ein weiterer Täter das Schlafzimmer durchsuchte und Bargeld entwendete.

Die Ermittler gehen davon aus, dass seine zwei Komplizen beim Betreten der Wohnung die Tür nur angelehnt haben. Einer der Verdächtigen wird als älterer Mann mit fehlenden Zähnen beschrieben. Der Zweite soll deutlich jünger gewesen sein.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 25 bitten Zeugen, die die Verdächtigen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Tatgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.