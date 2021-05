1.500 Euro gestohlen

Falsches Schornsteinfeger-Duo erbeutet Bargeld von 98-Jähriger

07.05.2021, 18:33 Uhr | t-online

Ein Schornsteinfeger in Uniform (Symbolbild): In Köln haben zwei Männer unter dem Vorwand, Schornsteinfeger zu sein, eine Frau bestohlen. (Quelle: Westend61/imago images)

Unter dem Vorwand, auf dem Dach eine Reparatur durchführen zu müssen, haben sich zwei Männer Zutritt in die Wohnung einer 98-Jährigen verschafft und dort 1.500 Euro gestohlen. Die Täter traten dabei als Schornsteinfeger auf.

Am Donnerstagmittag klingelten zwei Männer bei einer 98-jährigen Frau in der Mathildenstraße in Köln-Ensen und gaben sich als Schornsteinfeger aus. Auf dem Dach müsse eine Reparatur vorgenommen werden, erzählten sie laut Mitteilung der Polizei. Während einer der Männer direkt ins obere Stockerk des Reihenhauses verschwand, habe der andere der alten Frau versichert, dass sein "Kollege" schon wisse, wo er hinmüsse. Er verlangte von der Frau zunächst 50 Euro für die Reparaturkosten.

Die beiden Männer verließen die Wohnung, nachdem sie der Frau versichert hatten, die Arbeit sei erledigt, einer von ihnen sagte jedoch noch, dass er noch eine Quittung aus dem Auto holen müsse. Beide kamen jedoch nicht wieder – und der Frau fiel auf, dass ihre Bargeld-Reserve von rund 1.500 Euro fehlte, die sie auf einem Tisch in ihrem Flur aufbewahrte. Daraufhin rief sie die Polizei.

Einer der Tatverdächtigen soll etwa 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein und circa 1,70 Meter groß mit dunklen Haaren und auffallend kräftigen Wangen. Er trug eine graue Kappe und einen grauen Arbeitsanzug. Die Polizei Köln sucht jetzt Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte.