Zeugen gesucht

Unbekannter überfällt 35-Jährigen mit Pistole

16.05.2021, 13:37 Uhr | t-online

In Leverkusen soll ein unbekannter Mann einen 35-Jährigen mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt haben. Das erbeutete Handy warf der Täter anschließend in ein Gebüsch.

Nach einem bewaffneten Raubüberfall in Leverkusen-Opladen sucht die Polizei Köln dringend Zeugen. Auf einer Wiese an der Wupper im Bereich der Bonner Straße soll am frühen Freitagabend gegen 17.40 Uhr ein Mann einen 35-jährigen Leverkusener mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert haben. Mit dem Handy und dem Portemmonaie des Opfers sei der Räuber anschließend in Richtung Raoul-Wallenberg-Straße geflüchtet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Das 35-jährige Opfer gab an, es sei dem flüchtenden Räuber kurzzeitig gefolgt und habe gesehen, wie dieser das geraubte Handy in ein Gebüsch warf.Der etwa 1,80 Meter große Unbekannte sei mit einem roten Pullover, einer schwarzen Basecap der Marke "Nike" sowie einer blauen Jogginghose bekleidet gewesen und habe einen "dunklen Teint" gehabt, so die Polizei. Er soll außerdem eine FFP2-Maske getragen haben.