Drei Bäder öffnen

Diese Kölner Freibäder sind schon geöffnet

01.06.2021, 13:51 Uhr | t-online

Schwimmen unter Corona-Bedingungen (Symbolbild): Am Montag öffnen drei Kölner Freibäder wieder – allerdings nur für Sportschwimmer. (Quelle: Eibner/imago images)

Pünktlich zu den steigenden Temperaturen in Köln kommen die Lockerungen der Corona-Maßnahmen: Das bedeutet auch, dass Freibäder wieder öffnen können. Seit Montag, 31. Mai ist das Schwimmen in drei städtischen Bädern möglich – es gibt aber Bedingungen.

Der Sommer hält Einzug in Köln – und damit einher gehen zahlreiche Änderungen, was die Corona-Maßnahmen eingeht. Weil die Inzidenz seit mehr als fünf Tagen stabil deutlich unter 100 ist, fiel am Montag die Ausgangssperre, die Außengastronomie durfte öffnen – und auch Freibäder können nun zum Schwimmen einladen – allerdings unter strengen Voraussetzungen.

Gleich drei städtische Bäder zeigen seit Montag eine grüne Ampel: Zollstockbad, Höhenbergbad sowie der Lentpark. Sie alle sind seit Montag von je 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Laut Corona-Schutzverordnung ist der Betrieb der Freibäder jedoch nur zur Ausübung des Schwimmsports erlaubt – Liegewiesen dürfen allerdings nicht genutzt werden, ebensowenig wie Gastronomie, Planschbecken oder Rutschen. In den Bädern kann also nur geschwommen werden. Besucherinnen und Besucher benötigen zudem einen zertifizierten negativen Coronatest oder den Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung. Zum Einlass wird außerdem eine medizinische Maske sowie ein Ausweisdokument benötigt.

Der Einlass erfolgt wie bereits zuvor nach Verfügbarkeit mit einem E-Ticket, diese sind unter koelnbaeder.de/e-ticket erhältlich.