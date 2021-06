Bierflasche geraubt

Jugendliche verprügeln 20-Jährigen an Baggersee

10.06.2021, 19:37 Uhr | t-online

Gäste liegen an einem Badesee (Symbolbild): An einem Kölner Baggersee haben Jugendliche einen 20-Jährigen und einen 19-Jährigen überfallen. (Quelle: Reichwein/imago images)

An einem Baggersee zwischen Köln und Leverkusen haben mehrere Jugendliche einen 20-Jährigen verprügelt und einen anderen mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen.

Am Von-Diergardt-See in Köln-Dünnwald ist es am Mittwochabend gegen 20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Besuchern und mehreren Jugendlichen gekommen. Wie die Polizei schreibt, habe die Gruppe von einem 20-Jährigen und einem 19-Jährigen die Herausgabe von Bierflaschen gefordert. Dem seien die beiden jedoch nicht nachgekommen – daraufhin seien die Jugendlichen handgreiflich geworden.

Ein 17-Jähriger soll den 19-Jährigen mit vorgehaltenem Messer bedroht haben, als dieser seinem Freund beistehen wollte. Mehrere Jugendliche, darunter ein 18-Jähriger, hätten währenddessen auf den 20-Jährigen eingeprügelt. Mit einer erbeuteten Bierflasche seien die Jugendlichen laut Zeugen anschließend Richtung Goffineweg davongelaufen. Polizisten stellten die 17- und 18-jährigen Angreifer im Bereich des Leimbachwegs.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entnahm ein Arzt Blutproben bei den jungen Männern. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des schweren Raubes verantworten. Das Kriminalkommissariat 14 sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können auf die anderen Tatbeteiligten.