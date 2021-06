Panne im Phantasialand

Fahrgäste bleiben in neuer Achterbahn stecken

14.06.2021, 09:19 Uhr | t-online

"F.L.Y." heißt eine der Attraktion im Freizeitpark Phantasialand. Freitag flog ein Zug der Bahn offenbar nicht weit genug – es soll zu einer unangenehmen Panne gekommen sein.

Im Phantasialand sind die Fahrgäste der Attraktion "F.L.Y." einem Bericht zufolge minutenlang in der Achterbahn stecken geblieben. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" meldete, eine Mitarbeiterin der Zeitung habe am Freitag mit in der Bahn gesessen, als es zur Panne kam: Wenige Meter vor Erreichen der Ausstiegszone sei der Zug, der sich drehende Sitze aufweist, in geringer Höhe zum Stehen gekommen. Einige Fahrgäste hätten sich zu diesem Zeitpunkt in unangenehmer Seitenlage befunden.

Rettung dauerte mehr als eine halbe Stunde

Die Fahrgäste seien zwar gut gesichert gewesen, es habe aber mehr als eine halbe Stunde gedauert, bis sich die Bahn wieder bewegte und alle aus der unbequemen Situation befreit worden seien.

Auf Nachfrage von t-online wollte sich der Freizeitpark zunächst nicht zum Bericht des "Kölner Stadt-Anzeigers" äußern. Auf Twitter reagierte Phantasialand jedoch auf die Anfrage eines Nutzers, weshalb "F.L.Y." gerade nicht fahre: "Unsere Attraktionen sind nunmal technisch hochkomplexe Anlagen, bei denen trotz täglicher Wartung und Kontrolle auch einmal vorübergehend ein Stillstand vorkommen kann."

"F.L.Y." wurde erst im September 2020 in Betrieb genommen, die Bahn ist 1.236 Meter lang, erreicht einen Topspeed von 78 km/h.