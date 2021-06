Rätsel um Leichenfund

Toter im Rhein war auf der Flucht vor Polizei

22.06.2021, 16:09 Uhr | t-online

Spaziergänger haben im Rhein eine Person entdeckt, die leblos auf dem Wasser trieb. Der Tote konnte nun identifiziert werden – es soll sich um einen Mann handeln, der seit Freitag vermisst wurde.

In Köln haben Passanten am Sonntag im Bereich des Rheinufers in Porz-Ensen einen leblos treibenden Körper gesichtet. Sie verständigten Feuerwehr und Polizei, die die Person per Boot vom Wasser an Land brachte. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet. Wie ein Polizeisprecher gegenüber t-online am Montag erklärte, habe der Mann bereits längere Zeit im Wasser gelegen. Er war vollständig bekleidet, als seine Leiche geborgen wurde.

Identität des Mannes "zweifelsfrei geklärt"

Der Tote wurde in der Rechtsmedizin untersucht, um Identität und Todesursache zu klären. Zunächst konnten die Ermittler weder Suizid, einen Unfall oder ein Verbrechen ausschließen. Nun jedoch teilte die Polizei mit, dass die Identität des Mannes zweifelsfrei geklärt ist. Demnach handelt es sich einen Mann, der am 18. Juni in Brohl-Lützing, etwa 55 Kilometer von Köln entfernt, auf der Flucht vor der Polizei in den Rhein ging – und seitdem als vermisst galt.



Der Mann soll in Burgbrohl bei einem Autodiebstahl beobachtet worden sein. Auf der Flucht verursachte der mutmaßliche Täter dann einen Autounfall. Anschließend floh er zu Fuß weiter und lief bei Brohl-Lützing in den nahegelegenen Rhein, wo er von der Strömung erfasst worden war. Ein Such- und Rettungseinsatz war jedoch erfolglos verlaufen.