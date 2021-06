Tatverdächtiger festgenommen

Mann wird bei Messerstecherei lebensgefährlich verletzt

27.06.2021, 15:09 Uhr | t-online

In der Kölner Innenstadt hat es eine Messerstecherei gegeben. Dabei ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Ein zweiter Tatverdächtiger konnte nun nach Hinweisen festgenommen werden.

Nach einem Streit mit mehreren Männern vor einer Cocktailbar ist es am frühen Samstagmorgen zu einer Messerstecherei in der Kölner Innenstadt gekommen.



Die Polizei wurde gegen 5.30 Uhr zum Hohenzollernring gerufen. Bei der Auseinandersetzung erlitt ein 23-jähriger Mann mehrere Stichverletzungen im Brustbereich. Er wird in der Uniklinik behandelt und schwebt in Lebensgefahr.

Polizisten stellten zunächst einen mutmaßlich Tatverdächtigen (32) in der Nähe des Tatorts. Nun wurde der zweite Tatverdächtige (21) nach Hinweisen aus der Bevölkerung vorläufig festgenommen. Der Festgenommene wurde am Sonntagmittag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen den 21-Jährigen anordnete. Gegen den 32-jährigen Kölner, der am Samstagmorgen in Tatortnähe angetroffen wurde, erhärtete sich der Tatverdacht nicht.