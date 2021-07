Video geht viral

Kölner Brautpaar vermisst Eheringe – DHL-Bote liefert Rettung

08.07.2021, 08:56 Uhr | t-online, rde

Auf der Online-Plattform TikTok ist ein DHL-Zusteller mit einem Video zum Star geworden. In Porz-Eil lieferte der Mann einem Brautpaar die Eheringe direkt an den Altar – und inszenierte sich so als Retter in letzter Sekunde.

St. Michael – eine Kirche im Kölner Stadtteil Porz-Eil. Die Bänke sind mit Besuchern besetzt. Vor dem Altar sitzt ein Brautpaar. Sie wollen ihre Silberhochzeit auf ganze besondere Weise feiern. Doch auf einmal wird es hektisch. Der Mann beginnt seine Taschen abzutasten. Seine Frau wird langsam nervös. Wo sind die Ringe? Der Mann hat sie nicht bei sich.

Doch dann betritt ein Retter in rot-gelbem Dress und Shorts die Kirche: DHL-Zusteller Kangni Ayika. Schnellen Schrittes geht er in Richtung Brautpaar. In seiner linken Hand eine kleine Schatulle. Der Inhalt: die Ringe. Ayika überreicht die Lieferung dem Bräutigam. Hochzeitsgäste und Brautpaar lachen. Der Liebesbote winkt zum Abschied und verlässt die Kirche wieder.

DHL in Köln: Video eines Paketboten wird Viral-Hit

Die Szene ist im Video festgehalten und im Netz ein Hit. Allein auf TikTok wurde es über eine Million mal geklickt. „Meine Kinder haben sofort gesagt: Papa, du bist jetzt ein Star“, wird Ayika in einer Mitteilung von DHL zitiert.

In seinen neun Jahren als Zusteller hat er schon viel erlebt, aber was er in den vergangenen Tagen an positiven Rückmeldungen erhalten hat, sei "der absolute Wahnsinn", so der 53-Jährige. Auch in der Zustellbasis Porz-Gremberghoven der Deutsche Post DHL feiern ihn die Kolleginnen und Kollegen für die Aktion.

Die war allerdings ein abgekartetes Spiel zwischen Ayika und dem Ehemann. Sie kennen sich seit etlichen Jahren. Fast täglich stellt ihm Kangni Ayika Pakete zu. "Er hat mich gefragt, ob ich ihm einen kleinen Gefallen tun könnte", sagt Ayika, "er wollte seine Frau zur Silberhochzeit überraschen und ein bisschen reinlegen."

Der Lieferdienst DHL sei laut einer Sprecherin im Übrigen nicht in die romantischen Planungen eingeweiht gewesen. Beim Konzern freut man sich aber nun sicher auch über die große Aufmerksamkeit für den Paketboten mit Herz. Eine Sprecherin zu t-online: "Der Ehemann fragte unseren Kollegen, ob er ihm 'einen kleinen Gefallen tun könnte' und ob er am Samstag Dienst habe. Die Beiden kennen sich seit Jahren – der Ehemann wollte seine Frau reinlegen. Das hat offensichtlich funktioniert."