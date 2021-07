Nach Finale

Wilde EM-Party auf den Ringen – Fans zünden Pyrotechnik

12.07.2021, 09:46 Uhr | t-online

Italien hat das Finale gegen Gastgeber England im Elfmeterschießen gewonnen. Die "Squadra Azzurra" ist Europameister. Italienische Fans litten – und feierten schließlich auch in Köln.

Italien ist Fußball-Europameister. Das haben am Sonntagabend Fans der Nationalmannschaft auch in Köln ausgiebig gefeiert. Zuvor fieberten sie dicht an dicht in zahlreichen Kölner Lokalen beim Public Viewing über den Bildschirm mit ihrem Team im Londoner Wembley-Stadion mit. Das Spiel wurde zum Nervenkitzel, für Italien-Fans schon nach der 2. Spielminute. Da schoss Finalgegner und Gastgeber England das 0:1 – ein EM-Finalrekord.





Gebannte Blicke auf den Bildschirm: Beim Public Viewing fieberten Fußball-Fans mit ihrer Mannschaft im EM-Finale mit. (Quelle: Thomas Banneyer)



In der 67. Minute fiel dann der Ausgleich Italiens durch Leonardo Bonucci. Keinem der beiden Teams gelang es fortan, ein weiteres Tor zu schießen. Die Spannung bei den Fans wurde immer größer. Nach den 30 Extraminuten ging es ins Elfmeterschießen, das Italien letztendlich mit 4:3 für sich entschied.

Italienische Euphorie: Nach dem Final-Krimi im Londoner Wembley-Stadion fuhren Fans im Autokorso über die Ringe. (Quelle: Thomas Banneyer)



Die Anspannung entlud sich, der Freudentaumel begann. Die Anhänger der Mannschaft zog es raus auf die Straßen. Autokorsos sorgten für Hupkonzerte, Italien-Fahnen wurden geschwenkt. Rund um dien Friesenplatz versammelten sich etwa 4.000 Personen, wie die Polizei t-online berichtete. Menschen kletterten auf das Betonauto, schwenkten Fahnen und jubelten.

Party auf den Ringen: Nach dem Finale gab es für viele Fans kein Halten mehr. (Quelle: Thomas Banneyer)



Die Stimmung sei grundsätzlich friedlich gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Vereinzelt wurde Pyrotechnik gezündet, Bengalos wurden abgebrannt. Die Polizei habe vereinzelt Strafanzeigen geschrieben.

Englische Fans waren nicht zu sehen. Bis weit nach Mitternacht ging die Party in Köln weiter. Bilder zeigen, wie Menschen sich in den Armen liegen, tanzen, singen, schreien – als wäre die Corona-Pandemie vergessen.