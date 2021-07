Köln

Kurzschluss verursachte Stromausfall bei "RTL Aktuell"

12.07.2021, 11:19 Uhr | dpa

Der Stromausfall während der Sendung "RTL Aktuell" am Sonntagabend ist durch einen Kurzschluss verursacht worden. Das sagte am Montag eine Sprecherin von RTL in Köln. Im westlichen Gebäudeteil sei dadurch der Strom ausgefallen. Der Kurzschluss löste eine Rauchentwicklung aus, die zu einem Feueralarm führte. Es habe sich aber nicht um einen Brand gehandelt, betonte die Sprecherin. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.

Das sei auch sehr schnell klar geworden, und deshalb habe man die Sendung fortgesetzt. Andernfalls wäre sie unterbrochen worden. Technisch sei das Weitersenden möglich gewesen, weil die Notstromversorgung sofort eingesetzt habe. "Nur die Beleuchtung im Studio konnte nicht aufrecht erhalten werden." Moderator Peter Kloeppel hatte deshalb mit dem Licht seines Handys weitermoderiert.