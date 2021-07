Vor Babyklappe abgelegt

Verstorbenes Baby wird in Köln beerdigt

19.07.2021, 16:17 Uhr | dpa

Das Moses Baby Fenster hinter einem Sichtschutz an der Einrichtung in Köln-Bilderstöckchen: Hier wurde ein totes Baby entdeckt. (Quelle: Henning Kaiser/dpa)

In Köln war vor einer Babyklappe ein totes Neugeborenes gefunden worden. Der Junge soll nun in Köln beigesetzt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern indessen an.

Nach der Entdeckung eines toten Babys vor der Babyklappe eines Frauenhauses in Köln soll der Säugling am Donnerstag bestattet werden. Auf dem Nordfriedhof soll es eine Trauerfeier geben, sagte ein Sprecher der Stadt Köln am Montag.



Zuvor hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet. Der tote Säugling war am vergangenen Montag im Freien vor der Babyklappe entdeckt worden. Rechtsmediziner gingen nach der Obduktion davon aus, dass der Junge zum Zeitpunkt seiner Geburt noch gelebt hat. Eine Mordkommission ermittelt.