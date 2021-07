Impfbus kommt am Abend

Drinks zur Impfung im Kwartier Latäng

31.07.2021, 11:55 Uhr | t-online

Kneipe in der Zülpicher Straße (Archivbild): Wer sich im "Kwartier Latäng" am kommenden Freitag impfen lässt, bekommt einen Verzehrgutschein dazu. (Quelle: Joko/imago images)

Drinks gegen Pieks: Der Kölner Impfbus macht am kommenden Freitagabend mitten im Studentenviertel Halt. Wer sich impfen lässt, bekommt obendrauf noch einen Gutschein für eine von vielen Bars.

Die Inzidenzen steigen, die Impfrate nimmt etwas ab – die Gastro-Betriebe in der Innenstadt beobachten das mit Sorge, auch weil bei höheren Inzidenzen der weitere Betrieb von Bars und Restaurants in Gefahr ist. Bei der Vereinigung "Gastro Kwartier Latäng" hat man sich deshalb einen besonderen Impfanreiz überlegt: In Zusammenarbeit mit der Stadt Köln soll am Freitag, den 6. August der Impfbus ins Kwartier kommen. Von 17 bis 22.30 Uhr gibt es dann spontane Impfungen ohne Termin mitten im Kölner Studentenviertel.

Der Clou: Zusätzlich zur Impfung stellt die Gastro-Vereinigung Gutscheine aus, die in 24 Bars, Kneipen und Restaurants eingelöst werden können. "Die Gutscheine werden im Schnitt einen Wert von 10 Euro haben", erkärte die Gastro Kwartier Latäng auf Nachfrage, die Läden hätten dabei freie Hand. Mit dabei sind unter anderem die "Furchtbar", die "Tankstelle", das "Meltdown und das "ZwoEinz".