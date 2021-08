Lebensgefährlich verletzt

Mann schießt mit Armbrust 26-Jährigen nieder

08.08.2021, 08:56 Uhr | t-online

In Köln-Buchheim soll ein 33-Jähriger mit einer Armbrust einen 26-Jährigen niedergeschossen haben und dabei lebensgefährlich verletzt haben. Der mutmaßliche Täter stellte sich wenig später der Polizei.

Am frühen Samstagabend hat sich ein 33-Jähriger auf der Polizeiwache in Köln-Kalk gestellt: Der Mann soll am gleichen Tag gegen 14 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Buchheim mit einer Armbrust auf einen 26-Jährigen geschossen haben. Rettungskräfte brachten das Opfer nach Angaben der Polizei mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik.

Kurz nach der Tat fanden Polizisten die Armbrust – vom Täter fehlte aber jede Spur, obwohl die Beamten das Wohnhaus nach eigenen Angaben "mit starken Kräften" gründlich durchsuchten. Es begann eine intensive Fahndung, die der Verdächtige gegen 18.15 Uhr beendet, als er sich im Beisein seines Anwalts auf der Wache in Kalk stellte.

Die Kripo Köln hat eine Mordkommission eingerichtet. Weshalb der 33-Jährige auf den anderen Mann geschossen haben soll, sei noch unklar, die Ermittlungen zum Tatgeschehen und den Hintergründen dauerten an, so die Polizei.