Nach Flaschenwürfen auf Einsatzkräfte

Kölner Polizei räumt Aachener Weiher

15.08.2021, 13:43 Uhr | t-online

Menschen am Aachener Weiher in Köln (Archivbild): Am Wochenende musste die Polizei die Parkanlagen räumen. (Quelle: Future Image/imago images)