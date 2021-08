Streit am Neumarkt

Mann bedroht Menschen mit Messer – Polizistin gibt Warnschüsse ab

16.08.2021, 12:52 Uhr | t-online

Warnschüsse in der Kölner Innenstadt: Am Sonntagabend hat ein 42-Jähriger einen Mann und später auch Polizisten mit einem Messer bedroht. Eine Polizistin feuerte daraufhin zwei Schüsse mit ihrer Pistole ab.

Nachdem er einen 52-jährigen Mann sowie herbeigerufene Polizisten bedroht hatte, haben Polizeibeamte einen 42-jährigen Mann in Köln überwältigt und festgenommen. Eine Zeugin hatte am Sonntag gegen 23.30 Uhr die Polizei alarmiert, als sie einen lautstarken Streit in der Zwischenebene des Neumarkts beobachtete, berichtet die Polizei. Der 42-Jährige habe dabei den 42-Jährigen mit einem Messer drohend in Richtung Schildergasse verfolgt.

Die Zeugin folgte den beiden Männern und gab über den Notruf der Polizei fortlaufend durch, wo sie sich befanden. Wenig später trafen Streifenteams der Kölner Polizei in der Mörsergasse ein, wo sie auf die Männer trafen. Daraufhin habe der Angreifer den 52-Jährigen in den Schwitzkasten genommen und die Polizisten mit dem Messer bedroht, so die Beamten weiter.

Daraufhin habe eine Polizistin zwei Warnschüsse abgegeben – erst dann habe der Mann von seinem Opfer abgelassen und wurde mit Hilfe eines Diensthundes überwältigt. Durch einen Biss des Polizeihundes sei der Mann dabei leicht verletzt geworden. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Hintergründe über den Vorfall sind derzeit laut Polizei noch unklar.