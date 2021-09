Tat in Leichlingen

Geldautomat gesprengt – Einsturzgefahr in Bank

01.09.2021, 13:25 Uhr | t-online

In einer Filiale der Kreissparkasse in Leichlingen haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Dabei wurde das Gebäude massiv beschädigt – und ist jetzt einsturzgefährdet.

Explosion am frühen Morgen: Am Mittwoch gegen 4.40 Uhr haben Unbekannte einen Geldautomaten in der Kreissparkasse in Leichlingen (Rheinisch-Bergischer Kreis) gesprengt.



Bei der Explosion wurde das Wohn- und Geschäftshaus, in dem die Bankfiliale untergebracht ist, massiv beschädigt. Das Gebäude musste evakuiert werden, berichtet die Polizei. Auch Nachbarn mussten ihre Häuser verlassen, da Einsturzgefahr bestehe.

Geldautomat in Leichlingen gesprengt: Täter flüchtig

Zeugen hatten in der Nacht den Knall aus der Bank gehört und verdächtige Personen in der Nähe gesehen, die anschließend mit einem dunklen Auto in Richtung der Autobahn A3 geflüchtet sind.



Ob und wie viel Beute die Täter gemacht haben, werde derzeit noch geprüft, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Nur wenige Stunden zuvor hatten Unbekannte eine heftige Sprengung in einer Filiale der Sparkasse in Düsseldorf verursacht. Auch dort entstanden massive Schäden.