Wetteraussicht fürs Wochenende

Regen zieht weiter – Sonne erwartet

11.09.2021, 09:26 Uhr | ags, t-online

Kölner Passantinnen und Passanten am Decksteiner Weiher (Archivbild): Am Wochenende erlaubt das Wetter nochmal Ausflüge in und um Köln. (Quelle: Future Image/imago images)

Der schöne Spätsommer mit warmen Temperaturen ist in Köln erstmal vorbei: Am Freitag zogen Regen und Gewitter auf. Doch es gibt auch einen Lichtblick zum Wochenende.

Wolken begrüßten Köln am Freitagmorgen. Dazu gab es milde Temperaturen um die 20 Grad – dann wurde der Tag unbeständiger. Doch nach den Regenschauern ist für das Wetter in Köln am Wochenende wieder Entspannung in Sicht.



In der Nacht zum Samstag sanken die Temperaturen zunächst auf 18 Grad ab. Der Regen ließ nach. Am Samstag und Sonntag soll es laut aktueller Prognose trocken bleiben. Nachts werden Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad vorausgesagt, tagsüber wird es bis zu 23 Grad warm. An beiden Tagen werden bis zu fünf Sonnenstunden erwartet.

Bei den erwarteten Wetteraussichten lohnen sich nochmal Ausflüge in und um Köln herum. In Köln gibt es viele Naturgebiete, die sich als Ausflugsziele für große und kleine Entdecker eignen. Auch um die Domstadt herum locken viele Sehenswürdigkeiten.