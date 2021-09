In Wesseling nahe Köln

Zug erfasst Radfahrer auf Bahnübergang – Lebensgefahr

12.09.2021, 16:32 Uhr | Vincent Kempf, t-online

An einem Bahnübergang in Wesseling ist ein Fahrradfahrer von einem IC erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Seine Frau erlitt einen Schock.

Schwerer Unfall in Wesseling in Nordrhein-Westfalen: Am Sonntagmittag kollidierte ein Zug der Deutschen Bahn mit einem Radfahrer an einem Bahnübergang am Hessenweg. Der Mann wurde dabei schwer verletzt, seine Frau, die den Unfall mit ansehen musste, erlitt einen Schock und musste von einem Notfallseelsorger betreut werden.

Der Fahrradfahrer war offenbar bei geschlossener Bahnschranke auf die Gleise getreten. Ein herannahender Intercity aus Koblenz erfasste den Mann trotz Notbremsung, weil er erst etwa 300 Meter hinter dem Bahnübergang zum Stehen gekommen war.



Das Fahrrad des Verunglückten wurde zerstört, berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger". Laut einer Sprecherin der Bundespolizei wurde der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Sechtem und Brühl sofort eingestellt, so der Bericht.