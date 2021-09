Köln

17-Jährige soll zwei Streifenwagen angezündet haben

22.09.2021, 16:11 Uhr | dpa

Nach dem Brand von zwei Streifenwagen der Bundespolizei in Köln haben Ermittler eine 17 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen. Beamte fassten die Minderjährige in der Nacht zu Mittwoch nahe des Tatorts, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Sie soll am Dienstagabend die beiden Fahrzeuge angezündet haben. Drei Zeugen löschten die Flammen mit einem Feuerlöscher. Beamte prüfen nun auch, ob die 17-Jährige für drei weitere Fahrzeugbrände in Köln verantwortlich ist.

Sie sei wegen Brandstiftung in mehreren Fällen bereits in Erscheinung getreten und sollte am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden, hieß es weiter. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden. Das Motiv für die Taten war zunächst unklar. Die Tatverdächtige habe bisher zu den Vorwürfen geschwiegen, hieß es.