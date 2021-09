Missstände im Erzbistum Köln

Papst verordnet Woelki Bedenkzeit

24.09.2021, 11:18 Uhr | t-online, dpa

Der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki bleibt in seinem Amt. Das hat der Vatikan am Freitag mitgeteilt. Zuvor hatte der Papst zwei Gesandte in das deutsche Erzbistum geschickt.

Das Erzbistum Köln steckt in einer Vertrauenskrise. Auslöser waren die Aufarbeitung und der Umgang mit Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche im größten deutschen Erzbistum. Nun hat der Papst entschieden, dass Kardinal Rainer Maria Woelki nicht seines Amtes enthoben wird. Diese Entscheidung von Papst Franziskus verlautete am Freitag aus Kirchenkreisen. Allerdings nehme Woelki auf eigenen Wunsch eine Auszeit von Mitte Oktober bis zu Beginn der Fastenzeit im kommenden Jahr. Zunächst hatten "Zeit Online" und "Welt" darüber berichtet.

Demnach habe der Papst dem Kölner Kardinal Woelki eine Bedenkzeit von mehreren Monaten verordnet, was einer öffentlichen Rüge gleichkommen soll. Am Freitag soll das päpstliche Schreiben in Berlin veröffentlicht werden, heißt es.

Der Papst hatte im Juni zwei Gesandte nach Köln geschickt, um einen Prüfbericht zu erstellen und die Arbeit des Erzbischofs Woelki zu untersuchen. Der Bericht war vor Wochen beim Papst abgegeben worden, eine Entscheidung stand aus.