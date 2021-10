Köln

Kein großes Reisechaos am Samstag in Nordrhein-Westfalen

09.10.2021, 14:19 Uhr | dpa

Zum Start in die Herbstferien läuft der Reiseverkehr am Samstag in Nordrhein-Westfalen ohne größere Probleme - sowohl auf den Straßen als auch an den Flughäfen. Vereinzelt gebe es mal ein paar Minuten Wartezeit an den Sicherheitskontrollen, insgesamt sei es aber ein normaler Ferienbetrieb, sagte ein Sprecher des Flughafens Köln/Bonn. "Wir sind gut durch die ersten beiden Tage gekommen." Zuletzt hatten die beiden größten NRW-Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn wegen der Sonderregelungen in der Corona-Pandemie vor möglichen Verzögerungen in den Ferien gewarnt.

Auch auf den Autobahnen sei am Samstagmittag mit rund 100 Kilometern Stau nicht außergewöhnlich viel los gewesen, sagte ein Sprecher des ADAC Nordrhein. "Der staureichste Tag in NRW liegt mit dem Freitag vermutlich schon hinter uns." Dann seien nämlich Berufspendler auf Urlauber getroffen. Am Samstag sei es lediglich in einigen Abschnitten besonders voll - etwa im Großraum Köln, im Ruhrgebiet oder auf klassischen Ausflugsstrecken ins Sauerland. Denn auch viele Tagestouristen seien dank des freundlichen Wetters unterwegs.