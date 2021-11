Identität noch unklar

Junger Mann stirbt bei Streit in Köln

02.11.2021, 10:23 Uhr | t-online, fas

Ein Ermittler der Polizei am abgesperrten Tatort: Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät. (Quelle: Vincent Kempf)

Tödliche Auseinandersetzung in Köln: In der Nacht ist ein junger Mann im Stadtteil Bickendorf wohl bei einem Streit tödlich verletzt worden. Jetzt ermittelt eine Mordkommission.

In Köln-Bickendorf ist ein junger Mann getötet worden. Das bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagvormittag. Er war am frühen Montagmorgen gegen 5.15 Uhr auf dem Rochusplatz von Zeugen stark blutend aufgefunden worden, starb jedoch trotz notärztlicher Versorgung noch vor Ort.

Autos der Polizei am Rochusplatz: Am Tatort waren unter anderem zerbrochene Bierflaschen zu sehen. (Quelle: Vincent Kempf)

Um wen es sich bei dem Getöteten handelt, sei bislang unklar. Er sei noch nicht zweifelsfrei identifiziert worden, so die Polizei. Vorangegangen sei mutmaßlich eine Auseinandersetzung mit einem etwa 20 Jahre alten Mann, der ein weißes Oberteil getragen haben soll. Eine Mordkommission hat die Arbeit aufgenommen.