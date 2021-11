11.11. in Köln

Wirt sagt Kneipen-Karneval ab – wegen Corona

02.11.2021, 07:56 Uhr | t-online, nhe

Unter strikten Corona-Auflagen wollen die Kölnerinnen und Kölner am 11.11. die Eröffnung der Karnevalssession 2022 feiern. Der Inhaber der Traditionsgaststätte Wirtz entscheidet sich wegen der aktuellen Inzidenzen allerdings gegen den Kneipen-Karneval.

Die Kölner Traditionsgaststätte Wirtz in der Isabellenstraße bietet dieses Jahr wegen Corona keinen Kneipenkarneval an. Das verkündete die Kneipe am Montagabend in den sozialen Medien. "2G und Heidewitzka war der Plan", heißt es dort zunächst, gefolgt von der Absage. "Aufgrund der aktuell steigenden Zahlen können wir nicht zu 100% für eure und unsere Sicherheit sorgen", begründet Wirt Alex Haag die Entscheidung.

Stattdessen wolle man an dem Tag gewohnt um 17.30 Uhr "zum normalen Geschäft" öffnen. Auf Facebook sind die Reaktionen darauf durchweg positiv. "Finde ich echt toll von euch", "Respekt", oder "Richtige Entscheidung mein Freund", heißt es dort.

Kölner Wirt sagt Kneipen-Karneval ab: "Risiko zu groß"

Im Gespräch mit dem "Express" berichtet Haag, dass schon alles vorbereitet gewesen sei. "Wir hatten alles geplant, Bändchen bestellt, Kontrollgitter. Aber es wird bei uns ja immer so voll, dass das Wasser an den Scheiben herunterläuft", sagt er. Mit Blick auf die steigenden Corona-Zahlen fiel die Entscheidung nach langem Grübeln. "Mein Bauchgefühl sagt mir: Lass es".

Denn im Falle einer Infektion auf der Party müssten auch er und sein Team in 14-tägige-Quarantäne. Mit Blick auf seine Stammgäste habe er aber eine Verantwortung. Denn: Bis Dezember 2021 sei seine Gaststätte ausgebucht. "Das Risiko, das sich einer meiner Mannschaft infiziert, oder dass ich ausfalle, ist zu groß."

Die Gaststätte Wirtz von außen (Archivbild): Normalerweise wird der Karnevalsauftakt hier groß zelebriert. (Quelle: Eduard Bopp/imago images)



Und auch generell stellt er sich die Frage: "Gesetzt den Fall, du hast da ein Superspreader-Event veranstaltet – ist dieser eine Tag dann so wichtig?". E verweist auf die Aussagen der Intensivmediziner zu den steigenden Zahlen und der Auslastung in den Krankenhäusern. "Es wird immer voller auf den Stationen". Laut Robert-Koch-Institut liegt der Corona-Inzidenzwert in Köln am Dienstag bei 151,5. Deutschlandweit liegt er knapp drüber – bei 153,7.

Die Stadt Köln hatte bereits angekündigt, Teile der Altstadt und rund um die bei Jecken beliebte Zülpicher Straße zu einer 3G-Zone zu machen. Das heißt, dass nur geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen Zutritt zu diesen Bereichen haben. Auf dem Heumarkt und Alter Markt gilt sogar nur die 2G-Regel.