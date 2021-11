Köln

Toter junger Mann in Köln identifiziert: Er war zu Besuch

02.11.2021, 16:34 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod eines jungen Mannes in Köln ist die Identität des Opfers geklärt. Bei dem Toten handle es sich um einen 25 Jahre alten albanischen Staatsangehörigen, der zu Besuch bei einer Angehörigen in Köln gewesen sei, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Nach dem Ergebnis der Obduktion sei er "unter Verwendung eines spitzen Gegenstands" getötet worden. Näheres könne wegen der laufenden Ermittlung noch nicht mitgeteilt werden.

Der Mann war in der Nacht zu Montag angegriffen und tödlich verletzt worden. Passanten fanden ihn nach Angaben der Ermittler stark blutend auf einem Gehweg. Nach ersten Erkenntnissen soll es zuvor eine Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und einem etwa 20 Jahre alten Mann gegeben haben, wie die Polizei am Montag mitgeteilt hatte.