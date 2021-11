Kölner Winterhilfe

Stadt stellt Obdachlosen Schlafplätze zur Verfügung

17.11.2021, 17:08 Uhr | cco, t-online

Mitbürger werden gebeten, in der Kälte übernachtende obdachlose Menschen an das Winterhilfetelefon zu melden. (Quelle: Ukrinform/imago images)

Angesichts fallender Temperaturen stellt die Winterhilfe der Stadt Köln Obdachlosen ab sofort Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Mitbürger werden um Mithilfe gebeten.

Wer die Winternächte nicht im Freien verbringen will, kann ab sofort auf das Angebot der Kölner Winterhilfe zurückgreifen: Von 19 Uhr bis 8 Uhr morgens stehen für obdachlose Mitbürger Übernachtungsmöglichkeiten in der Ostmerheimer Straße 220 zur Verfügung. Für Frauen werden Schlafplätze in einem separaten, gesicherten Gebäudetrakt bereitgestellt.

Möglich gemacht wird das Projekt durch eine enge Kooperation der Stadtverwaltung mit dem Sozialdienst Katholischer Männer e. V. (SKM) und dem Sozialdienst Katholischer Frauen e. V. (SkF). Obdachlose EU-Zugewanderte ohne Leistungsanspruch können sich an das niederschwellige Angebot der „Humanitären Hilfe“ in der Vorgebirgsstraße wenden.

Köln: Mitbürger werden um Achtsamkeit und Mithilfe gebeten

Für Hunde wohnungsloser Menschen bietet der Kölner Tierschutzverein in Zollstock ebenfalls eine Übernachtungsmöglichkeit an. Hundebesitzer können die Hunde vor 18 Uhr oder zwischen 20 und 21 Uhr bringen. Vor Ort erfolgt eine Fütterung und Unterbringung im beheizten Zwinger. Eine Abholung ist morgens ab 7 Uhr möglich, um eine telefonische Absprache unter der Telefonnummer 0221/381858 wird gebeten.

Im Rahmen sogenannter „Kältegänge“ suchen Mitarbeitende von Stadt und Trägern der Freien Wohlfahrtspflege gezielt Plätze in der Kölner Innenstadt auf. Dort ansässige Obdachlose werden über das Übernachtungsangebot der Stadt informiert. Um das zu gewährleisten, bittet die Stadt Köln Mitbürger um Hinweise an das Wintertelefon unter 0221/56097310 sowie an das Winterhilfepostfach winterhilfetelefon@skm-koeln.de