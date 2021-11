"Zur Eindämmung der Pandemie"

Kölner Dom ohne Bühnenprogramm an Silvester

30.11.2021, 16:36 Uhr | dpa

Feuerwerk in der Silvesternacht am Rhein über dem Kölner Dom (Archivbild): Die Pandemielage verhindert das geplante Bühnenprogramm am Dom. (Quelle: Christoph Gateau/dpa)

Der Krisenstab der Stadt Köln und OB Reker haben entschieden, dass in diesem Jahr auf das Programm am Dom verzichtet wird. Auch über weitere Maßnahmen werde diskutiert.

Die Stadt Köln hat das am Dom geplante kulturelle Rahmenprogramm für die Silvesternacht wegen der jüngsten Corona-Entwicklung abgesagt. Vorgesehen waren auf dem Roncalliplatz unter anderem ein Bühnenprogramm und eine Lichtprojektion an der Domfassade, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.



"In Anbetracht der sich aktuell entwickelnden Pandemielage wurde von OB Henriette Reker gemeinsam mit dem Krisenstab der Stadt Köln entschieden, auf das kulturelle Rahmenprogramm im Domumfeld in diesem Jahr zu verzichten“, heißt es dazu. Das Verbot solle einen nötigen Beitrag zur schnellstmöglichen Eindämmung der Pandemie leisten.

Über die weiteren Sicherheitsvorkehrungen für die Silvesternacht am Dom und in der Kölner Innenstadt will die Stadt zu einem späteren Zeitpunkt informieren: "Hierzu informiert die Stadt gesondert."